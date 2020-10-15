В Дарницком районе Киева Chevrolet врезался в маршрутку

15 октября, 2020, 14:23

В Дарницком районе столицы, на пересечении улиц Игоря Качуровского и Российской произошло ДТП

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

"Водитель легковушки проигнорировал знак "проезд без остановки запрещен", не уступил дорогу маршрутному такси 589 и врезался в него", - говорится в сообщении.

В результате столкновения Chevrolet Aveo выбросило на зеленую зону (где он едва не врезался в дерево), а затем по лестнице скатился обратно на проезжую часть.

"Из-за игнорирования ПДД пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали в медучреждение.

В "Богдане" не было пассажиров ", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали ДТП устанавливаются.