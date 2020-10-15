В Дарницком районе Киева Chevrolet врезался в маршрутку
15 октября, 2020, 14:23
"Из-за игнорирования ПДД пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали в медучреждение.
В Дарницком районе столицы, на пересечении улиц Игоря Качуровского и Российской произошло ДТП
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
"Водитель легковушки проигнорировал знак "проезд без остановки запрещен", не уступил дорогу маршрутному такси 589 и врезался в него", - говорится в сообщении.
В результате столкновения Chevrolet Aveo выбросило на зеленую зону (где он едва не врезался в дерево), а затем по лестнице скатился обратно на проезжую часть.
"Из-за игнорирования ПДД пострадал пассажир легковушки, его госпитализировали в медучреждение.
В "Богдане" не было пассажиров ", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа. Все детали ДТП устанавливаются.
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