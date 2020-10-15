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Espreso.tvОбществоУлучшить коммуникацию с властью: родственники пленных и пропавших в ОРДЛО пришли к ОПУ

Улучшить коммуникацию с властью: родственники пленных и пропавших в ОРДЛО пришли к ОПУ


фото: Радіо Свобода
Родные и близкие украинских пленных и без вести пропавших в ОРДЛО пришли под Офис президента с акцией "Пришло время быть услышанными"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции объявили требования, среди которых принятие закона о пленных, который зафиксировал правовой статус и закрепил соцпомощь.

Кроме того, они выступают за принятие закона о военных преступлениях, который позволил бы украинским судам выносить приговоры в международном правом поле.

Также участники призывают обеспечить работу правительственной комиссии Кабмина по вопросам пропавших без вести и определить ответственное лицо в ОП по вопросам пленных и пропавших без вести для улучшения коммуникации и координации между семьями пленных и пропавших без вести, экс-пленными и государственными органами.

 

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