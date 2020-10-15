Украина имеет проблему накопленных долгов на рынке электроэнергии и газа, - эксперт
Об этом заявил Максим Белявский, ведущий эксперт по энергетике Центра Разумкова в эфире программы "Energo live" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"На сегодняшний день мы имеем проблему накопленных долговых обязательств на рынке электроэнергии, на рынке газа. Это может привести в отопительный сезон до банкрутирования предприятий ", - сказал Белявский.
Вместе с тем, по его словам, Украина готова к отопительному сезону, ведь имеет достаточно ядерного топлива, угля и природного газа.
"Но у нас есть финансовая разбалансированность всех сегментов. Она характерна как для рынка электроэнергии, так и для рынка газа. Только по сегменту возобновляемых источников энергии, если не будут урегулированы вопросы взаимоотношений и погашения задолженности перед участниками этого сегмента рынка, у нас задолженность на конец года будет составлять более 30 млрд грн ", - отметил эксперт.
Он высказал предостережение, что такие долги приведут к негативным последствиям.
"Безусловно, это будет влиять на темпы роста ВВП нашего государства, это будет влиять на стоимость тех же ресурсов, это будет влиять на стабильность энергосистемы в целом. И что самое важное - это будет влиять на курс национальной валюты ", - подчеркнул Белявский.
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