Укравтодор заявил о расторжении контракта с китайским подрядчиком, который ремонтировал дорогу в обход Житомира

15 октября, 2020, 20:40

За нарушения условий контракта, низкие темпы и плохое качество работ Укравтодор инициировал расторжение контракта с китайской компанией Sinohydro Corporation Limited

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"С ноября 2017 года на дороге М-06 работает китайская компания Sinohydro Corporation Limited. По контракту компания обязалась реконструировать 22 км дороги до июня 2020 года. Из-за нарушения условий контракта, низких темпов и качества работ Укравтодор инициировал расторжение контракта", - говорится в сообщении.

Реконструкция осуществляется в рамках проекта Укравтодора, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) - "Паневропейские коридоры" / Европейские дороги Украины II".

"Расторжение происходит на основании общих условий контракта, в частности: подрядчик не продлил срока действия обеспечения исполнения контракта; подрядчик не соблюдает обещаний о необходимости исправления результатов работ; подрядчик без разумных объяснений не продлевает работы в соответствии с условиями контракта", - сообщает пресс-служба.

Отмечается, что среди конкретных примеров рабочего брака - разрушения цементобетонного покрытия. По заключению компании технадзора IRD ENGINEERING SRL, разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ.

По данным Укравтодора, технадзор также обнаружил и другие нарушения, касающиеся обустройства асфальтобетонного покрытия и возведения искусственных сооружений.

В Укравтодоре также сообщили, что, согласно последней программе работ (от 25 мая 2020 года), по состоянию на начало октября объем выполнения строительных работ подрядчиком должен составлять около 80%. Фактическое исполнение - 49,17%, при этом из них большая часть содержит серьезные замечания к качеству исполнения.

Фото: ukravtodor.gov.ua

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