Тигипко планирует вывести Проминвестбанк с рынка и передать его рабочие активы ТАСкомбанку

15 октября, 2020, 11:11

Украинский бизнесмен Сергей Тигипко, который через свою компанию Luregio Limited подал в Национальный банк Украины (НБУ) документы на согласование покупки Проминвестбанка (ПИБ) планирует вывести его с рынка и перевести рабочие активы в ТАСкомбанк

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мы обратились в НБУ, чтобы купить еще один банк - ФИО. ... Если будет решение НБУ, мы сразу обратимся и будем делать все для того, чтобы получить лицензию ПИБ и интегрировать то, что останется с рабочих активов, в первую очередь в ТАСкомбанк, другое оставим на финансовые компании", - цитирует издание слова Тигипко.

Тигипко добавил, что ожидает довольно быстрое выведение банка с рынка.

"Мы готовы к такой работе, у нас есть хороший опыт, многие банки покупали, много продавали, поэтому надеемся, что здесь мы сможем достаточно быстро банк вывести с рынка и нарастить свои активы", - отметил Тигипко.

В издании напомнили, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал приобретение ФИО компанией Luregio Limited через покупку "Финансовой компанией "Фортифай". АМКУ уточнил, что в обоих случаях речь идет о приобретении, которые обеспечат выше 50% голосов в высшем органе управления.

12 октября в пресс-службе НБУ изданию сообщили, что регулятор получил пакет документов для согласования покупки ФИО от Luregio Limited.

"Проминвестбанк" был создан в 1992 году. Российский ВЭБ стал владельцем ФИО в 2008 году, пакет его акций составлял 99,7726%. Свои инвестиции в развитие украинского дочернего банка ВЭБ оценивал в $ 2,7 млрд. Согласно данным НБУ, на 1 сентября 2020 по размеру общих активов Проминвестбанк занимал 12 место (41,954 млрд грн) среди действующих 75 банков.

По данным НБУ к началу 2020 года основным владельцем ТАСкомбанка является Сергей Тигипко (99,93066%). Банк занимает 18 место по размеру активов среди 75 действующих банков по состоянию на 1 сентября 2020 года.

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