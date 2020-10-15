Трехсторонняя группа: украинская сторона предоставила список удерживаемых лиц

15 октября, 2020, 07:19

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и России и при модераторстве ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждение работы безопасности группы отметил достижения во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера", - говорится в сообщении ОП.

По их данным, представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе безопасности группы. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования.

При обсуждении политических вопросов речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной территории.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сказал, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. Из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей информации не предоставлено.

Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября.

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