 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоТрехсторонняя группа: украинская сторона предоставила список удерживаемых лиц

Трехсторонняя группа: украинская сторона предоставила список удерживаемых лиц


фото: Укрінформ
Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины и России и при модераторстве ОБСЕ

Об этом сообщает пресс-центр Офиса президента.

"Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик в пределах обсуждение работы безопасности группы отметил достижения во внедрении режима тишины, который придерживается уже почти три месяца, и подчеркнул необходимость обеспечения его устойчивого характера", - говорится в сообщении ОП.

По их данным, представитель ОБСЕ отметил, что политические вопросы, по которым заседание группы являются не такими результативными, как хотелось бы, не должны стоять на первом месте в работе безопасности группы. В частности, была отмечена необходимость решения вопроса обновленного плана разминирования.

При обсуждении политических вопросов речь шла о недопущении блокирования работы ТКГ.

Украинская делегация в социально-экономической группе вновь подняла вопрос о возможности формирования группы экспертов под эгидой МАГАТЭ для мониторинга хранения радиоактивных материалов на временно оккупированной территории.

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе Тони Фриш при обсуждении вопроса взаимного освобождения удерживаемых лиц сказал, что украинская сторона передала список из четырех категорий таких лиц. Из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей информации не предоставлено.

Фриш констатировал готовность сторон одновременно открыть два новых КПВВ в Луганской области в первой декаде ноября.

Читайте также: КПВВ "Станица Луганская" временно закроют с 15 октября

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

13 октября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать