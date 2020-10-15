Трамп заявил, что Facebook и Twitter поддерживают Демократическую партию
15 октября, 2020, 18:46
Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают поддержку Демократической партии
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения", - отметил Трамп ..
Трамп добавил, что заблокирован Twitter его предвыборного штаба.
По словам президента США, левые радикалы - "это самая большая проблема для страны".
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