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Espreso.tvОбществоТрамп заявил, что Facebook и Twitter поддерживают Демократическую партию

Трамп заявил, что Facebook и Twitter поддерживают Демократическую партию

Президент США Дональд Трамп заявил, что социальные сети Facebook и Twitter оказывают поддержку Демократической партии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Twitter и Facebook проводят массированную кампанию, это третья сила Национального демократического комитета - радикального левого движения", - отметил Трамп ..

Трамп добавил, что заблокирован Twitter его предвыборного штаба.

По словам президента США, левые радикалы - "это самая большая проблема для страны".

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