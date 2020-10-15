Таиланд ввел чрезвычайное положение, чтобы остановить массовые протесты

15 октября, 2020, 12:55

Таиландское правительство объявило о введении чрезвычайного положения для противодействия больших и преимущественно мирных протестов в столице: предполагается полный запрет массовых собраний

Об этом сообщает BBC .

В соответствующем телеобращении, зачитанном представителями МВД Таиланда, говорится, что чрезвычайные меры необходимы "для поддержания мира и порядка". Чрезвычайное положение вступает в силу в четверг: утром полиция уже арестовала ряд активистов, включая ключевых лидеров протестов (всего около 20 человек, имена которых, впрочем, не называются).

В тайской столице Бангкок вспыхнули протесты против монархии и правительства, во время которых сотни тайских демонстрантов подрались с полицией, несколько десятков человек были задержаны.

Протестующие требуют принятия новой конституции и отставки премьер-министра Прают Чан Оча. Они также призвали сократить полномочия монархии, нарушая древнее табу на критику королевской семьи, которую многие люди все еще уважают.

Оскорбление монархов Таиланда наказывается тюремным заключением сроком до 15 лет, но, по словам премьер-министра страны, в начале этого года король просил, чтобы карательных мер пока не предпринимали.

Протесты в Таиланде начались три месяца назад в виде антиправительственных митингов студентов по всей стране, а с тех пор превратились в движение с участием широких слоев общества.

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