Ситуация критическая: депутаты проголосовали за открытие ковидного госпиталя в луцком роддоме

15 октября, 2020, 16:16

В Луцком клиническом роддоме открывают госпиталь для лечения больных коронавирусом. 24 депутата проголосовали за это

Об этом стало известно в четверг, 15 октября, во время сессии городского совета, пишет "Первый".

Начальник городского управления здравоохранения Владимир Лотвин рассказал, что ситуация с коронавирусом ухудшается в целом в Украине и в Луцке в частности.

"Многие пациенты нуждаются в стационарном лечении. В областной инфекционной больнице по состоянию на сегодняшнее утро осталось всего 2 места, в областной клинической больнице - около 50, но с кислородом значительно меньше. Этих остатков хватит на несколько дней. Ситуация критическая. В Луцке только два коммунальных учреждения - Луцкая городская клиническая больница и родильный дом. Городская больница с начала карантина работает в ургентном порядке, она оказывает помощь после ДТП, при инфарктах, инсультах. Там нельзя разместить госпиталь", - пояснил чиновник.

"Родильный дом остается работать в штатном режиме, никого не увольняют. Ковидний госпиталь - в отдельном корпусе. Связи вентиляции между корпусами нет. Только переходы, но их можно переоборудовать. Есть отдельный служебный въезд, который можно использовать для инфекционных больных. Основное преимущество - там более 60 кислородных точек", - добавил Владимир Лотвин.

Депутат Юлия Вусенко напомнила, что в начале карантина рассматривали возможность открытия госпиталя в основном корпусе областной больницы, но тогда этот вариант отвергли из-за неизолированность канализации и близость к роддому. Наконец госпиталь открыли в Боголюбах.

Она поинтересовалась, почему сейчас все это решили проигнорировать. Владимир Лотвин ответил, что не может комментировать решение областных властей, дескать, в его компетенции - только городские учреждения.

"Среди нас вирус ходит, и с этим мы ничего не сделаем. Очень много людей на лечении дома. И что - перекрыть канализацию? Время принимать непопулярные решения", - сказал чиновник.

Юлия Вусенко добавила, что в роддоме не хватает дорогостоящего оборудования, которое есть в других областных учреждениях, мол, кислородных точек для спасения пациентов недостаточно. Владимир Лотвин ответил, что оборудование планируют купить за деньги областного фонда борьбы с коронавирусом. Депутат Николай Яручик также поинтересовался, общались ли перед принятием решения городские чиновники с представителями роддома.

"Общались с директором Михаилом Токарчуком, он должен был донести позицию до коллектива. Кроме того, последние дни проходили встречи с персоналом", - сказал Владимир Лотвин.

Советник городского головы и депутат Игорь Полищук рассказал, что на прошлой неделе встречался с Михаилом Токарчуком после того, как решение было принято на высшем уровне - в ОГА.

"Михаил Михайлович согласился, что сегодня нужно спасать жизни. И на фоне снижения количества родов вдвое это можно делать на базе роддома... Сегодня уже завезено много оборудования, кроватей, после обеда приедет киевское предприятие, которое дополнительно к 64 кислородным точкам установит новое кислородное оборудование. Сегодня мы видим соревнования среди кандидатов на должность мэра, кто возглавит протест, но никто не хочет взять на себя ответственность за спасение жизней", - сказал чиновник.

"В смерти каждого человека, который умрет от недостатка кислорода, оттого что его нельзя будет подключить к аппарату ИВЛ, будете виновны вы, политиканы, люди, которые пытаются возглавить жалкий протест", - добавил он.

Депутат Павел Данильчук в ответ заявил, что летом мэрия упустила подготовку к обострению эпидемии.

"Я предлагаю снять вопрос с повестки дня и найти место для госпиталя. Я считаю, что мы делаем ошибку", - сказал он.

"Где-то понимаю врачей роддома, но мы сделаем все, чтобы они остались на своих рабочих местах. Перед выборами просто принимать такие решения, но мне очень обидно слышать некоторых политиков, которые сейчас бросают лозунги и становятся на сторону якобы лучан... Уважаемые врачи, не давайте использовать вас в политических баталиях", - заявил Евгений Ткачук.

Часть коллектива роддома выступает против открытия инфекционного госпиталя в учреждении. В то время, когда проходила сессия горсовета, они пришли на акцию протеста к мэрии. Кроме того, их представители выступили на сессии при обсуждении вопроса об открытии госпиталя:

"Когда вы будете делать этот выбор, я прошу хорошо подумать. Аргументы, которые мы слышали, мы считаем недостаточными. Решение поспешное. Такое впечатление, что нас не слышат. Мы просим немного - всего лишь не торопиться и хорошо продумать решение. Аргумент о кислородных точках недостаточен, о том, что другие учреждения - областного подчинения и городской совет не имеет на них влияния, - тоже. Можно ведь встретиться с представителями и обсудить", - сказал акушер-гинеколог Игорь Федосюк.

"Я не политик, я врач-практик, работаю руководителем этого коллектива 14 лет. Я создал действительно высокопрофессиональный, порядочный коллектив, который оказывает помощь жителям Луцка и многих других городов. Мы спасли много жизней - у нас нет материнской смертности, низкая перинатальная смертность, нет заражений персонала. Возможно, нужно подождать с этим решением или подыскать другие варианты? Мы пригласили начальника областного управления здравоохранения обсудить этот вопрос. Я сам уже неделю не сплю, сил нет в такой атмосфере работать", - заявил во время выступления глава роддома Михаил Токарчук.

Наконец, 24 депутата проголосовали за открытие госпиталя, 3 - против, 6 - воздержались. Решение принято.