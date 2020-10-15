Свободная экономическая зона на Донбассе - дискуссионная инициатива, которая может стать "налоговой дырой", - эксперты

15 октября, 2020, 22:38

Инициатива ввести свободную экономическую зону на подконтрольных территориях Донецкой области не может рассматриваться на референдуме и несет риск вымывания денег из экономики

Такую позицию высказали экономические эксперты в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.

"Что вообще такое свободная экономическая зона? Это территория, которая имеет какую-то специфику налогообложения. Здесь мы сталкиваемся с двумя вопросами. Первое: Конституцией запрещено выносить вопросы налогообложения на референдум. С другой стороны, нам нужна свободная экономическая зона?" - спрашивает Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, выражает обеспокоенность относительно озвученной инициативы.

"Свободная экономическая зона может сработать как во благо, так и на плохое. Если это будет зона, как мы видели на конце 1990-х в Донбассе, - то она была налоговой дырой, таким сифоном денег из экономики", - отметила експерт.