Свободная экономическая зона на Донбассе - дискуссионная инициатива, которая может стать "налоговой дырой", - эксперты
Такую позицию высказали экономические эксперты в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.
"Что вообще такое свободная экономическая зона? Это территория, которая имеет какую-то специфику налогообложения. Здесь мы сталкиваемся с двумя вопросами. Первое: Конституцией запрещено выносить вопросы налогообложения на референдум. С другой стороны, нам нужна свободная экономическая зона?" - спрашивает Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвесткомпании Dragon Capital.
Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии, выражает обеспокоенность относительно озвученной инициативы.
"Свободная экономическая зона может сработать как во благо, так и на плохое. Если это будет зона, как мы видели на конце 1990-х в Донбассе, - то она была налоговой дырой, таким сифоном денег из экономики", - отметила експерт.
- 31 июля председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что особая система управления и свободная экономическая зона на территории Донбасса могли бы стать компромиссами на пути к решению конфликта.
- На "опросе" 25 октября, который анонсировал президент Владимир Зеленский, вторым вопросом будет вопрос о создании в Донбассе свободной экономической зоны.
- В ОПУ уточнили, что речь идет именно о подконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
- В соцсетях критически отнеслись к инициативе президента: "раздерибанить между рашкой и олигархами Донбасс - это не свободная экономическая зона"
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