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Espreso.tvОбществоСтепанов заявил, что более 50% коек для больных COVID-19 заняты

Степанов заявил, что более 50% коек для больных COVID-19 заняты


фото: tsn
На сегодня 35 тыс. из 52 тыс. больничных коек заняты инфицированными коронавирусом

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

"Сейчас по Украине введено в действие 35 150 коек. Общее количество коек, которое мы можем ввести под лечение коронавируса - 52 тыс.", - сказал он.

По словам министра, для большего количества коек для больных может не хватить врачей.

"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, так как для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить коек, но нам банально не хватит врачей", - отметил Степанов.

Он добавил, что сейчас нет дефицита врачей.

"На сегодняшний день врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.

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