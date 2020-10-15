Степанов заявил, что более 50% коек для больных COVID-19 заняты
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24".
"Сейчас по Украине введено в действие 35 150 коек. Общее количество коек, которое мы можем ввести под лечение коронавируса - 52 тыс.", - сказал он.
По словам министра, для большего количества коек для больных может не хватить врачей.
"Это то количество коек, в которых может оказываться медицинская помощь, так как для ее предоставления нужны специалисты и медицинский персонал. Мы можем сколько угодно отводить коек, но нам банально не хватит врачей", - отметил Степанов.
Он добавил, что сейчас нет дефицита врачей.
"На сегодняшний день врачей хватает. Лечат уже не только инфекционисты, но и врачи других специальностей", - отметил министр.
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