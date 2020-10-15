Решение МКМТ относительно импорта удобрений в Украину было принято вопреки позиции Минэкономики - "Зеркало недели"

15 октября, 2020, 18:07

Из отчета Минэкономики следует, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проигнорировала основные выводы и рекомендации ведомства при принятии решения об ограничительных мерах в отношении импорта минеральных удобрений в Украину 22 июня 2020 года

Вопреки рекомендациям министерства, МКМТ приняла решение в пользу иностранных производителей. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на расследование "Зеркала недели".

Согласно информации издания, Окружной админсуд обязал МКМТ предоставить все копии решений, заключений и других документов, на основании которых было принято решение остановить спецрасследование министерства без применения соответствующих специальных мер.

Документы, которые оказались в распоряжении ZN.UA, свидетельствуют о том, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ранее пришло к выводу, что специальные меры в отношении импорта минеральных удобрений являются необходимыми.

"Учитывая вышесказанное и для выполнения требований Закона министерство рекомендует Комиссии рассмотреть вопрос о применении специальных мер относительно импорта в Украину товара... Специальные меры предлагается применить путем введения квот..." - говорится в выводах расследования.

Согласно данным издания, в рассекреченном отчете Минэкономики говорится: "В случае неприменения специальных мер существует угроза банкротства отечественных предприятий и уничтожения отрасли производства минеральных удобрений в Украине. В случае реализации этого сценария потребители товара будут поставлены в зависимость от импортной продукции".

Издание также приводит выдержки из отчета, из которых следует, что МКМТ приняла решение, которое противоречит национальным интересам и наносит вред национальному товаропроизводителю.

В частности, в отчете по итогам расследований говорится следующее: "Объемы импорта относительно общего производства товара в Украину составляют колоссальные показатели от 739,2% до 2551,85%. Соответственно, в таких условиях национальный производитель лишен возможности конкурировать с импортной продукцией".

"В период расследования доля национального производителя на внутреннем рынке Украины не превышала 11,59%, а уровень загрузки производственных мощностей не превышал 37,47%. Совокупная оценка приведенных факторов дает основания для вывода о наличии факта негативного влияния импорта на состояние национальной отрасли", - говорится в документе.

В выводах Минэкономики также говорится о том, что "специальные меры не предназначены для запрета импорта, а направлены на обеспечение конкурентной среды на рынке и повышения конкурентоспособности национального производителя".

Издание отмечает, что Минэкономики не имело целью нанести ущерб национальному АПК за счет внедрения защитных механизмов, которые поддержали бы отечественный химпром, хотя целый ряд аграрных лоббистов, среди которых особенно активно отличились ВАС, УКАБ и ряд других ассоциаций, пытались изобразить ситуацию именно таким образом .

Согласно данным издания, в итоге главными выгодоприобретателями решения МКМТ о прекращении расследования без введения ограничительных мер стали российские производители удобрений.

"Кабинет министров Украины демонстрирует инертность, в упор не видя, как те же российские компании научились обходить санкции Украины. Применяются различные формы кооперации, которые российские производители минудобрений наладили со странами, с которыми Украина традиционно открыто и свободно торгует. Русский демпинг никуда не делся, он лишь замаскировался под упаковками из Грузии, Беларуси, Польши, Сербии, Болгарии, Турции, Литвы, которые часто не имеют для таких объемов импорта удобрений в Украине ни достаточного количества дешевого сырья, ни соответствующих производственных возможностей. Неслучайно среди заинтересованных сторон спецрасследований Минэкономики вдруг оказались и российские гиганты "Уралхим", "Еврохим" и даже Российская ассоциация производителей удобрений. Именно эти игроки оказались среди главных оппонентов любых ограничительных мер, которые могла бы ввести МКМТ, но не ввела", - пишет ZN.UA.

Напомним, 22 июня МКМТ приняла решение отказать украинским производителям в защитных мероприятиях и введении квот на импорт минеральных удобрений с формулировкой: "применение специальных мер противоречит национальным интересам Украины". Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины вело два специальных расследования относительно импорта минеральных удобрений в Украине с августа 2019-го по июнь 2020 года.