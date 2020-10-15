"Вину хотят возложить на меня": в суде заслушали заключения исследования относительно высказываний Маркива о трагедии
Об этом сообщает "Укринформ".
"Сторона обвинения пыталась приобщить к материалам дела вырванную из контекста фразу "убили журналиста", записанную при прослушивании Маркива в тюрьме, которую обвинение пыталось интерпретировать как "я убил". Суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследования о якобы высказываниях Маркива во время разговора с сокамерником. Поэтому была назначена новая экспертиза и полный перевод аудио, то есть всего разговора, чтобы понять контекст, а не только одной фразы, как просил прокурор", - говорится в сообщении.
Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года Маркив не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "В 2014-м был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры