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Espreso.tvОбщество"Вину хотят возложить на меня": в суде заслушали заключения исследования относительно высказываний Маркива о трагедии

"Вину хотят возложить на меня": в суде заслушали заключения исследования относительно высказываний Маркива о трагедии


фото: ukrinform
Во время третьего судебного заседания в Милане по рассмотрению апелляции на приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву заслушали выводы исследования относительно его высказываний о трагедии

Об этом сообщает "Укринформ".

"Сторона обвинения пыталась приобщить к материалам дела вырванную из контекста фразу "убили журналиста", записанную при прослушивании Маркива в тюрьме, которую обвинение пыталось интерпретировать как "я убил". Суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследования о якобы высказываниях Маркива во время разговора с сокамерником. Поэтому была назначена новая экспертиза и полный перевод аудио, то есть всего разговора, чтобы понять контекст, а не только одной фразы, как просил прокурор", - говорится в сообщении.

Согласно новому переводу разговора Виталия Маркива с сокамерником в июле 2017 года Маркив не говорил "мы убрали репортера", он сказал: "В 2014-м был убит итальянский репортер, и теперь вину хотят возложить на меня".

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