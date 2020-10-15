"Создают предпосылки, чтобы не было войны": Кравчук о вопросах Зеленского по "свободной экономической зоны" на Донбассе

15 октября, 2020, 17:49

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на второй вопрос президента Владимира Зеленского о свободной экономической зоне, который планируют добавить в "опрос" граждан Украины 25 октября

Об этом он заявил в эфире канала "Украина 24".

"Президент должен знать мнение людей, и я очень удивлен истерикой, я не скажу меньше, именно так, каналы обвиняют президента во всех смертных грехах только за одно - что он хочет знать мнение людей. Просто перешли все линии. Скажу сразу: я поддерживаю идею президента, его право знать мнение людей по тем вопросам, которые интересуют людей и самого президента", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

По словам Кравчука, проект свободных экономических зон на Донбассе разрабатывался еще с 1993 года.

Он заявил, что опрос общественного мнения не имеет юридических последствий.

"Просто мнение людей. А оно реализовано в законодательном плане - это уже вопрос власти, вопрос Верховной Рады", - отметил Кравчук.

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Он отметил, что свободная экономическая зона - это путь к прекращению войны. И, что речь не идет об особом статусе этих регионов.

"Ставим комплекс вопросов, и уже предполагается, что стрельба прекращается. То есть, когда речь идет о свободной экономической зоне - не может быть, что идет война, и создается зона. Создаются предпосылки для того, чтобы не было войны, условия управления в этих районах на уровне местного самоуправления и исполнительной власти. Когда все это вместе действует - война прекращается", - отметил глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, президент Зеленский в видеообращении заявил, что 25 октября на избирательных участках во время местных выборов Украинский поставят "пять важных вопросов" о том, что "раньше у нас никогда не спрашивали". В то же время Зеленский не уточнил, что именно спрашивать у украинцев.

15 октября Зеленский озвучил, что вторым вопросом, в ходе опроса 25 октября, будет вопрос о создании на Донбассе свободной экономической зоны.

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