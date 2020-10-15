"Нафтогаз" только перед отопительным сезоном может заставить должников заключить соглашение о выплатах, - Павлюк

15 октября, 2020, 09:19

Сейчас тот момент, когда "Нафтогаз" может заставить теплокоммуэнерго, которые задолжали деньги, заключить соглашение по выплате средств

Об этом сказал Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

""Нафтогаз" сейчас имеет единственную возможность заставить должников заплатить, потому что во время отопительного сезона он отключить города, теплокоммунэнерго, которые не платят, не может. Но может не дать им газа вперед, если они заключат соглашение по уплате этих своих долгов. Поэтому сейчас тот момент, когда приводится некая резкость, четкость в отношениях поставщиков и потребителей ", - сказал Павлюк.

Он оптимистично смотрит на ситуацию с долгами, ведь более 70 млрд грн задолженности включает обязательства промышленных потребителей.