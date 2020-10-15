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Espreso.tvЭкономика"Нафтогаз" только перед отопительным сезоном может заставить должников заключить соглашение о выплатах, - Павлюк

"Нафтогаз" только перед отопительным сезоном может заставить должников заключить соглашение о выплатах, - Павлюк

Сейчас тот момент, когда "Нафтогаз" может заставить теплокоммуэнерго, которые задолжали деньги, заключить соглашение по выплате средств

Об этом сказал Святослав Павлюк, исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

""Нафтогаз" сейчас имеет единственную возможность заставить должников заплатить, потому что во время отопительного сезона он отключить города, теплокоммунэнерго, которые не платят, не может. Но может не дать им газа вперед, если они заключат соглашение по уплате этих своих долгов. Поэтому сейчас тот момент, когда приводится некая резкость, четкость в отношениях поставщиков и потребителей ", - сказал Павлюк.

Он оптимистично смотрит на ситуацию с долгами, ведь более 70 млрд грн задолженности включает обязательства промышленных потребителей.

  • "Нафтогаз" в начале сентября опубликовал перечень из 98 предприятий теплоэнергетики, которые задолжали за газ и этим ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

  • Чтобы отопительный сезон начался вовремя, должник может согласиться на реструктуризацию, соблюдение уровня расчетов не менее 90% или гарантирование оплаты органами местного самоуправления.

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