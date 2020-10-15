"Хотят отправить в "психушку": Джапаров о крымского политзаключенном Сизикове, освобождения которого Украина требует от РФ
Об этом она написала в Twitter.
Радио Свобода сообщает, что Россия утверждает, что Крым вошел в нее согласно непризнанным мировым сообществом результатам устроенного Кремлем на оккупированном украинском полуострове псевдореферендума, противоречащего и украинскому, и международному праву. Москва преследует на полуострове людей, несогласных с оккупацией и попыткой аннексии Крыма, сопротивляется попыткам Украины и мирового сообщества направить в Крым мониторинговые миссии признанных международных организаций.
репрессии в Крыму используют самые жестокие методы КДБ. Окупанты отправили политзаключенного из Крыма Александра Сизикова, инвалида I группы, на психол. экспертизу. Похоже, хотят, сфабриковав приговор за террор. деятельность, отправить его в «психушку», а не освободить по состоянию здоровья pic.twitter.com/yGdAj6g2OD
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