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Espreso.tvОбщество"Хотят отправить в "психушку": Джапаров о крымского политзаключенном Сизикове, освобождения которого Украина требует от РФ

"Хотят отправить в "психушку": Джапаров о крымского политзаключенном Сизикове, освобождения которого Украина требует от РФ

Украина требует от России освобождения задержанного в оккупированном Крыму политического заключенного Александра Сизикова, отметила 15 октября первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова

Об этом она написала в Twitter.

"Российские репрессии в Крыму используют самые жестокие методы КГБ. Оккупанты отправили политзаключенного из Крыма Александра Сизикова, инвалида I группы, на психологическую экспертизу. Похоже, хотят, сфабриковав приговор за террористическую деятельность, отправить его в "психушку", а не освободить по состоянию здоровья", - сообщила Джапарова.

Радио Свобода сообщает, что Россия утверждает, что Крым вошел в нее согласно непризнанным мировым сообществом результатам устроенного Кремлем на оккупированном украинском полуострове псевдореферендума, противоречащего и украинскому, и международному праву. Москва преследует на полуострове людей, несогласных с оккупацией и попыткой аннексии Крыма, сопротивляется попыткам Украины и мирового сообщества направить в Крым мониторинговые миссии признанных международных организаций.

 

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