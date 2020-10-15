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Espreso.tvОбщество"Европейская Солидарность" выиграла апелляцию по допуску партии на выборы в Кременчуге, - Княжицкий

"Европейская Солидарность" выиграла апелляцию по допуску партии на выборы в Кременчуге, - Княжицкий


фото: eurosolidarity.org
15 октября партия "Европейская Солидарность" выиграла апелляцию в Харьковском суде о допуске на выборы в Кременчуге Полтавской области

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Только что Европейская Солидарность выиграла апелляционный суд в кременчугской мафии !!! Уже четвертый !!! Они пытаются злоупотреблять правосудием, но тщетно! Мы победим!" - сообщил политик.

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Напомним, четвертый иск о запрете "ЕС" баллотироваться в Кременчуге подала кандидат от "Слуги народа".

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