"Европейская Солидарность" выиграла апелляцию по допуску партии на выборы в Кременчуге, - Княжицкий

15 октября, 2020, 13:21

15 октября партия "Европейская Солидарность" выиграла апелляцию в Харьковском суде о допуске на выборы в Кременчуге Полтавской области

Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.

"Только что Европейская Солидарность выиграла апелляционный суд в кременчугской мафии !!! Уже четвертый !!! Они пытаются злоупотреблять правосудием, но тщетно! Мы победим!" - сообщил политик.

Читайте также: "Нас волнует Кременчуг и подобные случаи": депутат Европарламента отметил равное участие всех партий в выборах в Украине

Напомним, четвертый иск о запрете "ЕС" баллотироваться в Кременчуге подала кандидат от "Слуги народа".

Подписывайтесь на наш телеграмм-канал Новости Эспрессо