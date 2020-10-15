"Европейская Солидарность" выиграла апелляцию по допуску партии на выборы в Кременчуге, - Княжицкий
15 октября, 2020, 13:21
15 октября партия "Европейская Солидарность" выиграла апелляцию в Харьковском суде о допуске на выборы в Кременчуге Полтавской области
Об этом народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий написал в Facebook.
"Только что Европейская Солидарность выиграла апелляционный суд в кременчугской мафии !!! Уже четвертый !!! Они пытаются злоупотреблять правосудием, но тщетно! Мы победим!" - сообщил политик.
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Напомним, четвертый иск о запрете "ЕС" баллотироваться в Кременчуге подала кандидат от "Слуги народа".
- Напомним, в Кременчуге ТВК вопреки закону не зарегистрировала избирательный список кандидатов от партии "Европейская Солидарность" в горсовет.
- Впоследствии, Окружной административный суд Полтавы отменил решение ТИК об отказе в регистрации списка кандидатов "Европейской Солидарности" в городской совет Кременчуга и обязал повторно рассмотреть документы.
- 6 октября народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что партия выиграла апелляционный суд по постановлению Кременчугской городской ТИК об отказе в регистрации списка. Нардеп отметил, что ТИК должна выполнить закон и зарегистрировать список "Европейской Солидарности" в Кременчугский городской совет.
- После отказа ТИК выполнить решение суда Княжицкий заявил, что "ЕС" потребует замены состава ТИК.
- 8 октября Территориальная избирательная комиссия зарегистрировала список "Европейской солидарности" на выборах в городской совет в Кременчуге
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