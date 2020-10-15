"Думаю, что рассмотрение в зале состоится": Пидласа о возможном срыве голосования проекта госбюджета-2021 в первом чтении
Об этом Пидласого сказала в эфире Еспресо.TV.
"Сейчас информации о переносе голосования бюджета нет", - сказала Пидласого.
Нардеп также напомнила, что по украинскому законодательству до 20 октября в первом чтении проект госбюджета на следующий год должен быть проголосован.
"То есть спикер парламента и глава бюджетного комитета по закону обязаны хотя бы предложить, вынести на голосование этот проект. Поэтому я думаю, что рассмотрение бюджета в зале состоится, хотя я допускаю, что это может быть не так гладко, как это было в прошлом году", - отметила Пидласа.
По ее словам, если в прошлом году бюджетные выводы были проголосованы и поддержаны после короткого обсуждения, то в этом году их обсуждать придется, возможно, более подробно, ведь по процедуре, если бюджетные заключения не голосуются сразу пакетом, то они обсуждаются по одному и также народные депутаты обсуждают поправки, которые были не учтены, если того будут хотеть народные депутаты, которые их подали.
"Я думаю, что такая процедура в этом году не исключена и это не плохо на самом деле, потому что народные депутаты на самом деле представляют дельные поправки в бюджет очень часто, которые нужно было бы учитывать", - подчеркнула Пидласа.
Пидласа добавила, что хотя заседание профильного комитета состоится на день позже, у нее нет сомнений, что решение, таблица и проект постановления по бюджетным выводам народные депутаты смогут получить вовремя, за два дня до голосования.
- Напомним, 15 октября утром народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что голосование за проект закона о государственном бюджете Украины на 2021 могут отложить из-за нехватки голосов.
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