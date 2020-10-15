Полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента

15 октября, 2020, 11:28

Полиция Киева начала уголовное производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента

Об этом сообщила полиция Киева.

"14 октября возле здания Офиса президента в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.

Производство открыли после обращения исполнительного директора Объединенной еврейской общины Украины.

На баннере у ОПУ было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".

Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Им грозит наказание от штрафа до 3 лет тюрьмы.

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