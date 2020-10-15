Полиция открыла производство из-за антисемитских надписей у Офиса президента
Об этом сообщила полиция Киева.
"14 октября возле здания Офиса президента в Киеве неизвестные развернули баннер с антисемитскими высказываниями. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, это - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", - говорится в сообщении.
Производство открыли после обращения исполнительного директора Объединенной еврейской общины Украины.
На баннере у ОПУ было написано "Украинцы! Празднуем годовщину оккупации и ограбления Украины Днепровским еврейским кланом Вовы Зеленского".
Сейчас правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению данного правонарушения. Им грозит наказание от штрафа до 3 лет тюрьмы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры