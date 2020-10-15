Первый сборник пьес Шекспира 1623 г. стал самой дорогой когда-нибудь купленной книгой: за нее отдали рекордные $9,97 млн

15 октября, 2020, 18:07

Сборник, в который вошли 36 из 38 написанных Уильямом Шекспиром пьес, который был издан его друзьями через 7 лет после его смерти, в 1616 году, продали на аукционе Cristies за рекордные $9,97 млн

Об этом сообщает ВВС.

На сегодня существует около 235 экземпляров этой книги, но, как известно, лишь несколько полных версий находятся в частных коллекциях.

Последний раз книгу первого издания пьес Шекспира продавали в 2001 году. Тогда экземпляр продали за $6,1 млн.

Сборник продал Миллс-колледж в Окленде, штат Калифорния - частный колледж, который владел им с 1960-х годов. Личность покупателя стала известно не сразу.

Аукционный дом Christie's оценивал стоимость этого экземпляра в $4-6 млн.

Сборник включает в себя 36 пьес, 18 из которых публиковались впервые. В частности, в книге впервые напечатали "Макбета", "Двенадцатую ночь", "Юлия Цезаря" и "Бурю".

Большинство из 235 экземпляров книги являются неполными. Одна, принадлежащая Оксфордскому университету, была продана за 3,5 миллиона фунтов стерлингов в 2003 году. Пять-шесть полных версий находятся в частных руках.

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