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Espreso.tvЭкономикаПенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для исчисления пенсий

Пенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для исчисления пенсий


фото: rbc.ua
Показатель средней зарплаты в августе уменьшился на 228 грн 68 копеек по сравнению с июлем и составил 9608 гривен 67 копеек

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Так, по июль 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 9608 грн 67 копеек.

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