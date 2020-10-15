Пенсионный фонд установил показатель средней зарплаты за август для исчисления пенсий

15 октября, 2020, 15:11

Показатель средней зарплаты в августе уменьшился на 228 грн 68 копеек по сравнению с июлем и составил 9608 гривен 67 копеек

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда.

Согласно сообщению, ПФУ утвердил показатель средней заработной платы в Украине с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для исчисления пенсии.

Так, по июль 2020 года показатель средней зарплаты для исчисления пенсий составляет 9608 грн 67 копеек.

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