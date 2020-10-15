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Espreso.tvМирПандемия коронавируса ставит под угрозу борьбу с туберкулезом, - ООН

Пандемия коронавируса ставит под угрозу борьбу с туберкулезом, - ООН

До пандемии COVID-19 многие страны улучшали свои показатели в сфере борьбы с туберкулезом, но в ВОЗ считают, что в этом году в связи с коронакризисом они не улучшатся, борьба против туберкулеза оказывается под угрозой

Об этом сообщается на сайте ООН.

Так, согласно информации ВОЗ, в 2019 году 1,4 миллиона человек умерли от болезней, связанных с туберкулезом. Из 10 млн человек, заразившихся этой инфекцией за отчетный период, у 3 миллионов случаев диагноз или не был поставлен, или о нем не сообщили властям. При этом, за последние 4 года число заражений туберкулезом в мире снизилось на 9%, а смертей - на 14%.

Отмечается, что в более опасной ситуации оказались пациенты с устойчивой к антибиотикам формой туберкулеза. Их количество увеличилось за год на 465 000 и только 40% из вновь зараженных получают лечение. Снижение показателей наблюдается и в сфере профилактики туберкулеза.

"По-прежнему, не все имеют равный доступ к своевременной диагностике и эффективному лечению туберкулеза. Необходимо приложить больше усилий, чтобы добиться целей, поставленных на 2022 год", - заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус.

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Сообщается, что, по подсчетам ВОЗ, в 2018-2019 годах лечение от туберкулеза получали 14 млн человек - это треть от показателей, которых решено добиться за 5 лет - с 2018 до 2022 года. За то же время около 6,3 млн человек получили доступ к профилактическим программам - до 2022 г. Их число должно составлять 30 млн.

И одной из ключевых проблем в этой сфере продолжает быть финансирование. В частности, в этом году на борьбу с инфекцией в глобальном масштабе было выделено 6,5 миллиарда долларов, хотя из политической декларации по туберкулезу, принятой главами государств, следовало, что сумма должна составить вдвое больше - 13 млрд долларов

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Кроме того, пандемия и связанные с ней перебои в работе медицинских служб помешали собирать и обрабатывать статистику заболеваемости. Так, за первое полугодие 2020 года в трех странах с наибольшим количеством больных туберкулезом - Индии, Индонезии и Филиппинах - число новых случаев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на треть.

В ВОЗ предупреждают, что подобные пробелы в диагностике могут привести к резкому росту смертности от этой болезни.

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