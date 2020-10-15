Опущу на дно и перекрою кислород: Ломаченко рассказал, как будет издеваться над Лопесом

15 октября, 2020, 15:50

Украинский боксер Василий Ломаченко пообещал, что американец Теофимо Лопес надолго запомнит бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает ESPN.

Ломаченко заверил, что не пропустит мимо ушей обидные слова, которые прозвучали в его адрес.

"Наверное, Лопеса во дворе не научили, что за языком нужно следить. Когда ты говоришь такие вещи, за них нужно будет отвечать. Ты не можешь просто так взять и что-то сказать, обозвать человека просто потому, что он тебе не нравится", - сказал Ломаченко.

По словам Ломаченко, он постарается наказать Лопеса за его высказывания.

"Прежде всего, я хочу просто выиграть этот поединок. Но если у меня будет шанс сделать сопернику неприятно, чтобы он почувствовал и запомнил, то я обязательно это сделаю. Я думаю, он не понимает до конца. Я хочу затащить его в глубокую воду, опустить глубоко на дно и держать его под водой без воздуха", - сказал Ломаченко.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 15 октября Василий Ломаченко пообещал жестко побить американца Теофимо Лопеса.

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