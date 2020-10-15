Опущу на дно и перекрою кислород: Ломаченко рассказал, как будет издеваться над Лопесом
Об этом сообщает ESPN.
Ломаченко заверил, что не пропустит мимо ушей обидные слова, которые прозвучали в его адрес.
"Наверное, Лопеса во дворе не научили, что за языком нужно следить. Когда ты говоришь такие вещи, за них нужно будет отвечать. Ты не можешь просто так взять и что-то сказать, обозвать человека просто потому, что он тебе не нравится", - сказал Ломаченко.
По словам Ломаченко, он постарается наказать Лопеса за его высказывания.
"Прежде всего, я хочу просто выиграть этот поединок. Но если у меня будет шанс сделать сопернику неприятно, чтобы он почувствовал и запомнил, то я обязательно это сделаю. Я думаю, он не понимает до конца. Я хочу затащить его в глубокую воду, опустить глубоко на дно и держать его под водой без воздуха", - сказал Ломаченко.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко обладает титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 15 октября Василий Ломаченко пообещал жестко побить американца Теофимо Лопеса.
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