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Espreso.tvОбществоОккупанты в зоне ООС в течение дня 6 раз нарушили перемирие

Оккупанты в зоне ООС в течение дня 6 раз нарушили перемирие

15 октября оккупанты шесть раз нарушили перемирие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Оккупанты использовали автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие поблизости от Причепиловки.

Они дважды открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия неподалеку от Авдеевки и дважды - в районе Новотошковского.

"Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих не было. Наши защитники огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

В районе Пищевика был зафиксирован вражеский беспилотник, который пересек линию разграничения.

"Средства радиоэлектронной борьбы вооруженных сил немедленно осуществили радиоподавление каналов управления и навигации вражеского беспилотника, что сделало невозможным дальнейшее его использование", - говорится в сообщении.

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