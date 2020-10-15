Официальный курс: доллар подорожал сразу на 8 копеек

15 октября, 2020, 09:17

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 15 октября 2020 года на отметке 28,32 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 13 октября курс составлял 28,24 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 15 октября установлен на уровне 33,39 грн / евро. По состоянию на 13 октября курс составлял 33,34 грн / евро.

На наличном рынке 15 октября по состоянию на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 28,32, продают - по 28,38 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 28,20 до 28,80 грн / $, продажи - в пределах 28,32-29,90 грн / $.

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