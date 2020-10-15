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Espreso.tvОбществоОбщественный транспорт в большинстве регионов "красной" зоны карантина не будут останавливать, - Ляшко

Общественный транспорт в большинстве регионов "красной" зоны карантина не будут останавливать, - Ляшко

В большинстве регионов, попавших в "красную" зону карантина, не будут останавливать общественный транспорт, а также на некоторых админтерриториях не станут прекращать работу магазинов и детских садов

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко во время брифинга по результатам заседания Государственной комиссии ТЭБ и ЧС.

"В большинстве административных территорий ("красной" зоны, - ред.), было принято решение не останавливать общественный транспорт. В определенных административных территориях будут действовать и продолжать функционировать детские сады, как учебные заведения, а также в некоторых административных территориях не будут останавливать работу заведения торговли, - отметил Ляшко.

Так, по его словам, с соответствующими решениями можно будет ознакомиться после подписания протокола заседания комиссии.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны. Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне, а Сумы, Ивано-Франковск, Полтаву, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов поместили в "красную".

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