Навального могли отравить дважды, - New York Times
Об этом пишет The New York Times .
Высокопоставленный сотрудник силовых структур Германии на условиях анонимности рассказал, что эксперты предполагают, что Новичок был растворен в воде, возможно, в чае.
Отмечается, что, скорее всего, Навальный принял жидкость с Новичком в аэропорту перед полетом.
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Однако немецкие ученые нашли следы Новичка в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, из которой оппозиционер пил воду в отеле перед выездом в аэропорт.
"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом перед прибытием в аэропорт или что, возможно, его отравили дважды", - пишет издание.
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