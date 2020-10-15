Навального могли отравить дважды, - New York Times

15 октября, 2020, 12:02

Немецкие эксперты считают, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог дважды принять жидкость, в которой был растворен яд Новичок

Об этом пишет The New York Times .

Высокопоставленный сотрудник силовых структур Германии на условиях анонимности рассказал, что эксперты предполагают, что Новичок был растворен в воде, возможно, в чае.

Отмечается, что, скорее всего, Навальный принял жидкость с Новичком в аэропорту перед полетом.

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Однако немецкие ученые нашли следы Новичка в крови и моче Навального, а также на пластиковой бутылке, из которой оппозиционер пил воду в отеле перед выездом в аэропорт.

"Это может означать, что Навальный контактировал с ядом перед прибытием в аэропорт или что, возможно, его отравили дважды", - пишет издание.

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