Нафтогаз предупредил об угрозе срыва старта отопительного сезона в 45 населенных пунктах
Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".
Согласно сообщению, в течение недели десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.
Отмечается, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго Луганской (56%), Днепропетровской (71%), Кировоградской (81%), Ивано-Франковской (82%) и Донецкой (86%) областей.
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Напомним, "Нафтогаз" в начале сентября опубликовал перечень из 98 предприятий теплоэнергетики, которые задолжали за газ и этим ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.
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Чтобы отопительный сезон начался вовремя, должник должен согласиться на реструктуризацию, соблюдение уровня расчетов не менее 90% или гарантирование оплаты органами местного самоуправления.
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