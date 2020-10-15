Нафтогаз предупредил об угрозе срыва старта отопительного сезона в 45 населенных пунктах

15 октября, 2020, 15:59

По информации НАК "Нафтогаз", 63 предприятия теплоэнергетики имеют критические долги перед компанией, которые ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, в течение недели десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Отмечается, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго Луганской (56%), Днепропетровской (71%), Кировоградской (81%), Ивано-Франковской (82%) и Донецкой (86%) областей.

Напомним, "Нафтогаз" в начале сентября опубликовал перечень из 98 предприятий теплоэнергетики, которые задолжали за газ и этим ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

Чтобы отопительный сезон начался вовремя, должник должен согласиться на реструктуризацию, соблюдение уровня расчетов не менее 90% или гарантирование оплаты органами местного самоуправления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb