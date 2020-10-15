 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаНафтогаз предупредил об угрозе срыва старта отопительного сезона в 45 населенных пунктах

Нафтогаз предупредил об угрозе срыва старта отопительного сезона в 45 населенных пунктах

По информации НАК "Нафтогаз", 63 предприятия теплоэнергетики имеют критические долги перед компанией, которые ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению, в течение недели десять предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, однако еще 63 производителя тепла имеют задолженность и ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона в 45 населенных пунктах.

Отмечается, что самые низкие показатели расчетов за потребленный природный газ имеют предприятия теплокоммунэнерго Луганской (56%), Днепропетровской (71%), Кировоградской (81%), Ивано-Франковской (82%) и Донецкой (86%) областей.

  • Напомним, "Нафтогаз" в начале сентября опубликовал перечень из 98 предприятий теплоэнергетики, которые задолжали за газ и этим ставят под угрозу своевременный старт отопительного сезона.

  • Чтобы отопительный сезон начался вовремя, должник должен согласиться на реструктуризацию, соблюдение уровня расчетов не менее 90% или гарантирование оплаты органами местного самоуправления.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать