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Espreso.tvОбществоНацсовет проверит Newsone, 112 Украина и ZIK из-за трансляции встречи Путина и Медведчука

Нацсовет проверит Newsone, 112 Украина и ZIK из-за трансляции встречи Путина и Медведчука


фото: kremlin
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку каналов Newsone, 112 Украина и ZIK

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поводом для этого стала трансляция ими материалов о встрече одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, которая произошла в Москве.

 

В Нацсовете отметили, что заявления Путина были призваны создать у зрителей ложные впечатления о его "добрососедском" отношении к Украине.

"Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере", - подчеркнул регулятор.

Кроме того, каналы не разъяснили зрителям, что заявления Медведчука по поводу поставок в Украину российской вакцины от коронавируса являются субъективными и предвзятыми.

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