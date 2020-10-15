Нацсовет проверит Newsone, 112 Украина и ZIK из-за трансляции встречи Путина и Медведчука
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Поводом для этого стала трансляция ими материалов о встрече одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, которая произошла в Москве.
В Нацсовете отметили, что заявления Путина были призваны создать у зрителей ложные впечатления о его "добрососедском" отношении к Украине.
"Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере", - подчеркнул регулятор.
Кроме того, каналы не разъяснили зрителям, что заявления Медведчука по поводу поставок в Украину российской вакцины от коронавируса являются субъективными и предвзятыми.
- Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.
- Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19.
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