Нацсовет проверит Newsone, 112 Украина и ZIK из-за трансляции встречи Путина и Медведчука

15 октября, 2020, 15:31

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку каналов Newsone, 112 Украина и ZIK

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Поводом для этого стала трансляция ими материалов о встрече одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом РФ Владимиром Путиным, которая произошла в Москве.

В Нацсовете отметили, что заявления Путина были призваны создать у зрителей ложные впечатления о его "добрососедском" отношении к Украине.

"Распространение подобной информации в средствах массовой информации Украины направлено на формирование положительного образа Путина, гуманизацию и популяризацию в Украине органа государства-агрессора, что может создать угрозу национальным интересам и национальной безопасности Украины в информационной сфере", - подчеркнул регулятор.

Кроме того, каналы не разъяснили зрителям, что заявления Медведчука по поводу поставок в Украину российской вакцины от коронавируса являются субъективными и предвзятыми.

Напомним, что 6 октября лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук попросил российского президента Путина предоставить Украине вакцины от COVID-19. Тот согласился. Медведчук также сказал, что уже вакцинировался российской вакциной.

Министр здравоохранения Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от COVID-19.