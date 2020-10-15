Нацкомиссия обратилась к Энергосообществу относительно давления со стороны ДТЭК, - СМИ
Об этом говорится в письме главы НКРЕКП Валерия Тарасюка к сообществу, которое есть в распоряжении ЭП.
"Украина, как договаривающаяся сторона Энергетического Сообщества, стремится улучшить эффективность энергетических рынков, установить долгосрочную финансовую стабильность энергетического сектора. Статья 35 Директивы об электроэнергетике и статья 39 Газовой директивы требуют, чтобы обеспечивалась функциональная независимость регуляторов. К сожалению, НКРЕКП подвергся политическому давлению после принятия некоторых регуляторных решений", - говорится в письме.
Отмечается, что в августе Комиссия утвердила изменения в ряд постановлений о стимулирующем тарифообразовании, установив новую норму дохода на старую и новую базу активов.
"Регулятор считает, что утвержденная методология учитывает интересы всех участников рынка, потребителей и государства", - заявили в НКРЕКП.
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Там связали давление с компанией ДТЭК.
"Мы связываем значительное давление на регулятора со стороны крупнейшей энергетической компании и связанных с ней политических сил с принятием этой методологии. В частности, с целью заставить регулятор изменить свое решение", - говорится в письме.
Тарасюк просит от сообщества выразить свою позицию.
"Мы искренне надеемся, что Энергетическое Сообщество солидарно с НКРЕКП о независимости регулятора при принятии решений. Мы были бы очень благодарны, если бы вы могли предоставить нам письмо поддержки, в котором выскажете свою позицию", - заявил он.
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