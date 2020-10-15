НАБУ объявило третье подозрение по делу о недостроенном хранилище ядерного топлива

15 октября, 2020, 10:47

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило директору частной компании подозрение в соучастии в организации передачи взятки бывшему чиновнику подразделения НАЭК "Энергоатом"

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, 3 октября детективы НАБУ сообщили директору частной компании о подозрении в соучастии в организации предоставления неправомерной выгоды прежнему должностному подразделению госпредприятия НАЭК "Энергоатом".

Таким образом, отметили в НАБУ, установлено трех человек, задействованных в преступлении.

Следствие установило, что в 2017 году чиновник обособленного подразделения "Энергоатома", злоупотребляя служебным положением, заключил с подконтрольной экс-народному депутату компанией договор на 929 млн грн. Согласно договору компания должна построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Впоследствии расходы затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Зато отмечается, что на протяжении 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн за другую подконтрольную экс-нардепу компании, которая, по версии следствия, является неправомерной выгодой.

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