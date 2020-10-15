НАБУ объявило третье подозрение по делу о недостроенном хранилище ядерного топлива
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
Согласно сообщению, 3 октября детективы НАБУ сообщили директору частной компании о подозрении в соучастии в организации предоставления неправомерной выгоды прежнему должностному подразделению госпредприятия НАЭК "Энергоатом".
Таким образом, отметили в НАБУ, установлено трех человек, задействованных в преступлении.
Следствие установило, что в 2017 году чиновник обособленного подразделения "Энергоатома", злоупотребляя служебным положением, заключил с подконтрольной экс-народному депутату компанией договор на 929 млн грн. Согласно договору компания должна построить Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива. Впоследствии расходы затраты на строительство хранилища выросли до 1,36 млрд грн, однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.
Зато отмечается, что на протяжении 2017-2019 годов чиновник "Энергоатома" безвозмездно получил три квартиры в новостройках Киева общей стоимостью почти 4,42 млн грн за другую подконтрольную экс-нардепу компании, которая, по версии следствия, является неправомерной выгодой.
- Напомним, ранее "Схемы" сообщили, что Украина продолжает платить России ежегодно $ 150-200 млн за хранение отработанного ядерного топлива из-за затягивания строительства собственного центрального хранилища для его хранения.
- Министерство энергетики поручило Энергоатому ускорить строительство хранилища отработанного ядерного топлива.
- 29 сентября НАБУ объявило подозрение экс-нардепу и чиновнику Энергоатома в получении неправомерной выгоды в виде трех квартир общей стоимостью 4,4 млн грн.
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