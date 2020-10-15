На высокогорье Карпат второй день лежит снег и температура ноль

15 октября, 2020, 10:06

На высокогорье Карпат утром 15 октября наблюдается покров снега

Об этом говорится в сообщении Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 8:20 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 50 м. Ветер юго-западный 18-19 м / с. Температура воздуха ноль градусов", - говорится в сообщении.

Напомним, что на высокогорьях Карпат из-за циклона выпал снег.

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