На Николаевщине две шарлатанкой "сняли порчу" с пенсионерки за почти миллион гривен, - полиция
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Две мошенницы 33-х и 63-х годов обманули 79-летнюю жительницу Южноукраинска 29 сентября. Подойдя к потерпевшей возле магазина, сообщили ей, что имеют сверхспособности и видят на пенсионерке смертельную порчу. Незнакомки рассказали бабушке, как могут помочь, проведя определенный ритуал , для которого нужны все имеющиеся деньги и ювелирные изделия ", - отметили в полиции.
Пенсионерка пошла с мошенницами домой собрала золотые украшения и деньги (тысячу евро, две тыс. долларов, 650 тыс. рублей) на общую сумму почти в 950 тыс. грн, и отдала злоумышленницам.
Пенсионерка отметила, что поняла, что ее обманули, когда мошенницы ушли с деньгами и украшениями.
"Над раскрытием мошенничества работали южноукраинские следователи и оперативники Управления уголовного розыска. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили местонахождение злоумышленниц и их водителя. Обе женщины - жительницы Мариуполя, а старшая из них уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений" , - рассказали в полиции.
Мошенниц задержали в сопровождении бойцов роты полиции особого назначения 12 октября в Мариуполе. Во время санкционированного обыска правоохранители изъяли денежные средства и ряд ювелирных изделий, которые могут быть похищенными у потерпевшей.
В полиции отметили, что будут проверять задержанных на причастность к совершению около сотни аналогичных преступлений на территории государства.
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