МОН: в 2021 году вступительная кампания будет проходить в июле

15 октября, 2020, 21:01

МОН обнародовало приказ об утверждении условий приема в 2021 году, согласно которому основной этап вступительной кампании состоится в июле

Об этом говорится на сайте МОН.

"Мы планируем провести следующую вступительную кампанию в июле 2021 г. года, чтобы и абитуриенты, и члены приемных комиссий имели время на отдых перед началом нового учебного года", - отметил и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

Так, почти все поступающие (в том числе и на основе ОКУ младшего специалиста) смогут подавать заявления на вступление в электронном виде. Для регистрации электронного кабинета необходимо иметь хотя бы один сертификат ВНО и документ о полном общем среднем образовании, изготовленный в Украине с использованием фотополимерных технологий.

"Мы также планируем сделать возможной подачу документов на зачисление дистанционно: непосредственно через электронный кабинет поступающего с использованием электронной подписи", - сообщил Шкарлет.

В следующем году поступающим на врачебные специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия") для того, чтобы принять участие в конкурсном отборе, нужно будет иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

"Однако это требование не будет распространяться на тех, чей конкурсный балл будет выше 175. Обязательными предметами ВНО для поступления на эти специальности будут украинский язык и математика, а третьим предметом поступающий сможет выбрать биологию, химию или физику", - отмечают в МОН .

В свою очередь для поступающих на специальности гуманитарного и социального направления обязательным останется ВНО по украинскому языку и литературе, поступающие же на другие специальности смогут воспользоваться правом проходить тестирование только по украинскому языку.

Сертификаты ВНО по украинскому языку и литературе 2018-2020 годов можно будет использовать для поступления на все специальности.

Также в следующем году для большинства специальностей будет расширен перечень предметов ВНО, которые могут использоваться как третий конкурсный предмет.

В 2021 году будет установлено ограничение количества заявлений, поступающий сможет подать на небюджетные конкурсные предложения (контракт) - в общем не более 30 заявлений.

В МОН отмечают, что единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) в магистратуру будет обязательным для всех специальностей.

"Для придания большего веса специальному вступительному испытанию введены весовые коэффициенты - теперь заведение сможет увеличить вес балла за профессиональное испытание, оставив на экзамен по иностранному языку не менее 25%", - говорится в сообщении.

В новом году поступающие в магистратуру смогут использовать результаты ЕВИ 2020 и 2021 годов, результаты единого специального вступительного испытания (ЕСВИ) - только 2021 года.

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