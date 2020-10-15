Мобильные бригады с кислородными концентраторами Харьковская ОГА будет просить в Минздраве разрешения лечить больных COVID-19 дома

15 октября, 2020, 21:29

В алгоритм оказания помощи пациентам с COVID-19 необходимо внести изменения, которые позволят обеспечить качественное лечение дома

Об этом заявил заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации Тарас Пастух, передает Цензор.НЕТ.

"Мы вместе с городом разрабатываем несколько иной алгоритм оказания помощи больным, который будем предлагать НСЗУ и Министерству здравоохранения утвердить. Что предусматривает этот алгоритм? Создание соответствующего мобильного парка оборудования, кислородных концентраторов, для того чтобы продолжить семейное звено медицины, чтобы врачи первичного звена могли более качественно оказывать помощь на дому, создавая мобильные бригады, которые будут выезжать к нашим больным, возможно, ставить капельницы, обеспечивать больных 3-4-5 дней кислородными концентраторами", - сказал Пастух.

Он добавил, что таким образом можно качественно и в большем количестве оказать помощь на начальной стадии заболевания.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС обновила разделение Украины на карантинные зоны . Киев оставили в "оранжевой" карантинной зоне, а Сумы, Ивано-Франковск, Полтаву, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов поместили в "красную".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/n3225004