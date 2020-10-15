Марченко: Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса

15 октября, 2020, 18:15

Поступления НДС в мае - сентябре 2020 года увеличились в полтора раза по сравнению с предыдущим годом

Об этом сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко, передает правительственный портал.

По словам министра, есть основания полагать, что Украина постепенно выходит из кризиса. Ведь поступления НДС в мае - сентябре 2020-го увеличены в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом 2019-го. Налоговая эффективность с НДС выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,4% в июне. Это самый высокий показатель за полтора года.

"Благодаря выполнению доходов налоговой и таможней мы наверстываем то отставание в доходной части. Это 44,2 млрд грн на начало мая. Сейчас сократили эту "дыру" в 10 млрд грн. А до конца 2020 года ее вообще закроем", - отметил министр.

По его словам, положительную динамику дали также борьба с теневыми схемами по уплате НДС и фиктивного налогового кредита.

"Этому способствовали повышение прозрачности и подотчетности налоговых органов, кадровые ротации, организационное совершенствование ГНС, новое качество сервисов и т. д.", - подчеркнул Марченко.

Марченко заявил, что наблюдаются положительные изменения и в работе таможни.

"Есть инструмент развития и роста - это бюджет. В этом году у нас достаточно финансового ресурса, чтобы обеспечить приоритетные расходы. Разработанный командой Минфина госбюджет-2021 закладывает возможности для восстановления и развития экономики страны", - сообщил министр.

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