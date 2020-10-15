Марченко: Есть основания считать, что Украина выходит из кризиса
Об этом сообщил Министр финансов Украины Сергей Марченко, передает правительственный портал.
По словам министра, есть основания полагать, что Украина постепенно выходит из кризиса. Ведь поступления НДС в мае - сентябре 2020-го увеличены в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом 2019-го. Налоговая эффективность с НДС выросла с 2,65% в апреле этого года до 3,4% в июне. Это самый высокий показатель за полтора года.
"Благодаря выполнению доходов налоговой и таможней мы наверстываем то отставание в доходной части. Это 44,2 млрд грн на начало мая. Сейчас сократили эту "дыру" в 10 млрд грн. А до конца 2020 года ее вообще закроем", - отметил министр.
По его словам, положительную динамику дали также борьба с теневыми схемами по уплате НДС и фиктивного налогового кредита.
"Этому способствовали повышение прозрачности и подотчетности налоговых органов, кадровые ротации, организационное совершенствование ГНС, новое качество сервисов и т. д.", - подчеркнул Марченко.
Марченко заявил, что наблюдаются положительные изменения и в работе таможни.
"Есть инструмент развития и роста - это бюджет. В этом году у нас достаточно финансового ресурса, чтобы обеспечить приоритетные расходы. Разработанный командой Минфина госбюджет-2021 закладывает возможности для восстановления и развития экономики страны", - сообщил министр.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры