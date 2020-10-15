Макгрегор назвал дату своего возвращения в октагон
Об этом ирландец сообщил в своем twitter.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях хочет провести поединок в Техасе.
"Я принимаю, 23 января! Моя цель, чтобы этот бой состоялся на Cowboys Stadium в Денвере. Владелец арены Джерри Джонс - мой друг, и его стадион может выдержать нашу толпу поклонников. Я буду готов в Техас, и Техас будет готов для моих фанатов . Затем Мэнни (прим. - Пакьяо) ", - написал Конор Макгрегор.
32-летний ирландец уже в третий раз объявил о завершении спортивной карьеры. Свой последний поединок он провел против Дональда Серроне, которого нокаутировал в первом раунде на турнире UFC 246 в январе 2020 года.
I accept, Jan 23rd is on!- Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) October 14, 2020
My goal is to see this fight take place in Cowboy stadium. Proper Style! Jerry Jones is a friend and the stadium can hold our crowd. I will be ready for Texas and Texas will be ready for my fans!
Then Manny. #McGregorSportsandEntertainment
- Напомним, 12 сентября Конора Макгрегора задержали во Франции по обвинению в попытке сексуального насилия.
- 15 сентября Макгрегор заявил, что он "раздавлен" из-за обвинений в домогательствах .
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