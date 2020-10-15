Люди, которые потеряли жилье из-за пожара в Житомирской области, получат по 300 тыс. грн, - глава ОГА
15 октября, 2020, 16:37
Жители Овручского района Житомирщины, которые во время весенних лесных пожаров потеряли жилье, получат по 300 тыс. грн компенсации
Об этом председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил в Facebook.
"У меня важное сообщение для семей, ожидающих помощи от государства на восстановление жилья, утраченного во время лесных пожаров на Овруччине. С сегодняшнего дня вы можете обращаться в Колесниковский сельсовет непосредственно для получения денег", - говорится в сообщении.
По словам Бунечко, он подписал все необходимые документы, и 3,6 млн грн из госбюджета поступили на счет сельского совета. Следовательно, каждая семья получит по 300 тыс. грн.
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