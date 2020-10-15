Лига наций: результаты всех матчей среды
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
4-й тур
14 октября
группа А1
Италия - Нидерланды 1: 1
Голы: Пеллегрини, 16 - Ван де Бек, 25
Польша - Босния и Герцеговина 3: 0
Голы: Левандовски, 40, 52, Линетт, 45 + 1
Группа А2
Англия - Голландия 0: 1
Гол: Эриксен, 35 (пен.)
Исландия - Бельгия 1: 2
Голы: Севарссон, 17 - Лукаку, 9, 38 (пен.)
Группа А3
Хорватия - Франция 1: 2
Голы: Влашич, 64 - Гризманн, 8, Мбаппе, 79
Португалия - Швеция 3: 0
Голы: Б. Силва, 21 Диогу, 44, 72
Группа B1
Норвегия - Северная Ирландия 1: 0
Гол: Даллас, 68 (авт.)
Румыния - Австрия 0: 1
Гол: Шопф, 76
Группа B2
Словакия - Израиль 2: 3
Голы: Гамшик, 16 Мак, 38 - Захави, 68, 76, 89
Шотландия - Чехия 1: 0
Гол: Фрейзер, 6
Группа B3
Россия - Венгрия 0: 0
Турция - Сербия 2: 2
Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 - Миленкович-Савич, 22 Митрович, 49 (пен.)
Группа B4
Финляндия - Ирландия 1: 0
Гол: Йенсен, 66
Болгария - Уэльс 0: 1
Гол: Вильямс, 86
Группа С2
Эстония - Армения 1: 1
Голы: Саппинен, 14 - Оганесян, 8
Северная Македония - Грузия 1: 1
Голы: Алиоски, 90 + 3 - Кварацхелия, 74
Группа С3
Греция - Косово 0: 0
Молдова - Словения 0: 4
Голы: Ловрич, 8, Вучкич, 37 (пен.), 42, 55 (пен.)
Группа С4
Литва - Албания 0: 0
Беларусь - Казахстан 2: 0
Голы: Яблонский, 36, Юзепчух, 90 + 3
- 13 октября во 4-м туре Лиги наций сборная Украины победила Испанию со счетом 1: 0 .
- Сборные Германии и Швейцарии сыграли в результативную ничью.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры