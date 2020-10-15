Лига наций: результаты всех матчей среды

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

4-й тур

14 октября

группа А1

Италия - Нидерланды 1: 1

Голы: Пеллегрини, 16 - Ван де Бек, 25

Польша - Босния и Герцеговина 3: 0

Голы: Левандовски, 40, 52, Линетт, 45 + 1

Группа А2

Англия - Голландия 0: 1

Гол: Эриксен, 35 (пен.)

Исландия - Бельгия 1: 2

Голы: Севарссон, 17 - Лукаку, 9, 38 (пен.)

Группа А3

Хорватия - Франция 1: 2

Голы: Влашич, 64 - Гризманн, 8, Мбаппе, 79

Португалия - Швеция 3: 0

Голы: Б. Силва, 21 Диогу, 44, 72

Группа B1

Норвегия - Северная Ирландия 1: 0

Гол: Даллас, 68 (авт.)

Румыния - Австрия 0: 1

Гол: Шопф, 76

Группа B2

Словакия - Израиль 2: 3

Голы: Гамшик, 16 Мак, 38 - Захави, 68, 76, 89

Шотландия - Чехия 1: 0

Гол: Фрейзер, 6

Группа B3

Россия - Венгрия 0: 0

Турция - Сербия 2: 2

Голы: Чалханоглу, 57, Туфан, 76 - Миленкович-Савич, 22 Митрович, 49 (пен.)

Группа B4

Финляндия - Ирландия 1: 0

Гол: Йенсен, 66

Болгария - Уэльс 0: 1

Гол: Вильямс, 86

Группа С2

Эстония - Армения 1: 1

Голы: Саппинен, 14 - Оганесян, 8

Северная Македония - Грузия 1: 1

Голы: Алиоски, 90 + 3 - Кварацхелия, 74

Группа С3

Греция - Косово 0: 0

Молдова - Словения 0: 4

Голы: Ловрич, 8, Вучкич, 37 (пен.), 42, 55 (пен.)

Группа С4

Литва - Албания 0: 0

Беларусь - Казахстан 2: 0

Голы: Яблонский, 36, Юзепчух, 90 + 3