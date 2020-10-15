Лучший футболист чемпионата Италии может продолжить карьеру в "Челси"

15 октября, 2020, 16:38

Лондонский "Челси" проявляет интерес к форварду туринского "Ювентуса" Пауло Дибале

Об этом сообщает Tuttomercatoweb.com.

Сейчас аргентинец ведет переговоры с "Ювентусом" по поводу продления контракта. Пока стороны не могут прийти к согласию.

Ситуацией хочет воспользоваться лондонский "Челси". Английский клуб начнет активно действовать, если аргентинец так и не договорится о новом контракте с туринским клубом.

В прошлом сезоне Дибала провел 46 матчей, забил 17 мячей и сделал 14 результативных передач. 26-летний полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Италии 2019/20. Контракт аргентинца с "Юве" заканчивается в 2022 году.

В августе сообщалось, что "Ювентус" выставил на трансферный рынок полузащитника Пауло Дибалу.