Лопес пообещал мятеж и новую эру в боксе
Об этом сообщает vringe.com.
23-летний американец напомнил, что он с 5 лет занимается боксом.
"Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Считайте, что вы еще ничего не видели! Мы с отцом все время повторяем одну фразу: "Грядет мятеж!" И это не пустые слова. Это означает, что именно я веду новое поколения за собой. Моя победа будет означать то, что новая эра в боксе уже пришла. Поэтому, чуваки, жарьте попкорн и наслаждайтесь шоу! Грядет мятеж", - сказал американец.
Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).
Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).
- Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что Василий Ломаченко - лучший боксер со времен Мохаммеда Али.
- 13 октября Василий Ломаченко подтвердил, что в 2018 году у него случился конфликт с отцом и тренером американца Теофимо Лопеса.
- 15 октября Ломаченко пообещал жестко побить американца Теофимо Лопеса за оскорбления в свой адрес.
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