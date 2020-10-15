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Espreso.tvСпортЛопес пообещал мятеж и новую эру в боксе

Лопес пообещал мятеж и новую эру в боксе


фото: Getty Images
Американец Теофимо Лопес считает, что его победа будет означать, что в боксе наступила новая эра

Об этом сообщает vringe.com.

23-летний американец напомнил, что он с 5 лет занимается боксом.

"Я 18 лет в боксе. И это всего лишь начало. Считайте, что вы еще ничего не видели! Мы с отцом все время повторяем одну фразу: "Грядет мятеж!" И это не пустые слова. Это означает, что именно я веду новое поколения за собой. Моя победа будет означать то, что новая эра в боксе уже пришла. Поэтому, чуваки, жарьте попкорн и наслаждайтесь шоу! Грядет мятеж", - сказал американец.

Бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

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