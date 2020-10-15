Коронавирус: Макрон ввел во Франции комендантский час

15 октября, 2020, 07:36

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении с субботы, 17 октября, ночного комендантского часа в регионе Иль-де-Франс, в котором находится Париж, и еще в восьми городах страны

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По словам президента, комендантский час с 21:00 до 06:00 будет действовать как минимум четыре недели. Это мероприятие, кроме парижского региона, распространится на Гренобль, Лилль, Лион, Тулузу, Марсель, Руан.

Макрон пояснил, что такая мера исключает посещение ресторанов и встречи с друзьями после 21:00. Он отметил, что любому, кто будет находиться снаружи в комендантский час, необходимо иметь для этого вескую причину. За нарушение этого правила штраф размером 135 евро.

Президент подчеркнул, что целью введения ограничений является снижение суточного показателя случаев коронавируса с 20 тыс. до 2-3 тыс.

"Мы должны придерживаться этих мер сегодня, чтобы избежать введения жестких мер в будущем", - заявил Макрона.

При этом президент отметил, что ограничений на пользование общественным транспортом не вводится. Он подчеркнул, что правительство не собирается контролировать жизнь людей - жители страны могут ехать в отпуск и видеться с членами семьи. В то же время он призвал продолжать носить маски и соблюдать правила социального дистанцирования.

"Вы все еще можете путешествовать по Франции. Вы все еще можете поехать в дом отдыха или встретиться с членами вашей семьи, но даже внутри семьи вы должны носить маску, если вы не делали тест на коронавирус. Это не чрезмерное ограничение" - сказал Макрон.

Он также заявил, что пандемия COVID-19 "вызывает беспокойство", но, несмотря на вторую волну коронавируса, страна "не утратила контроль над ситуацией". Он добавил, что введение второго карантина будет непропорциональным.

Во Франции за сутки обнаружили 22 тыс. 591 новый случай заражения COVID - 19. Отмечается, что за последние шесть дней этот показатель третий раз превышаем отметку в 20000.