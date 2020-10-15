Кличко: из больниц Киева с начала года уволились 7 тыс. работников
Об этом рассказал мэр Виталий Кличко во время брифинга, передает Радио Свобода.
"Почти половина из них - технические работники, не медики. Но, к сожалению, есть и отток медицинских кадров. Даже в условиях постоянных усилий города для улучшения условий труда медработников. Например, Киев выплачивает медикам надбавку к заработной плате из городского бюджета. На 9 месяцев этого года столица выделила на эти расходы почти один миллиард гривен. Причины увольнения медиков разные. Одна из весомых причин также и пандемия", - сказал Кличко.
Он добавил, что есть и другие причины: это и то, что выпускники, которые учились по государственному и местному заказу (врачи и средний медицинский персонал), после обучения не идут работать в коммунальные больницы.
Читайте также: Коронавирус в Украине: за сутки - 5062 новых случая
"Например, в этом году из столичных колледжей выпустились 557 выпускников-бюджетников. И только 207 из них пошли работать в коммунальные больницы медсестрами. Такая же ситуация и с молодыми врачами», - сказал Кличко.
Мэр Киева убежден, что такая ситуация не устраивает и другие регионы, и призвал правительство исправить ее: внести изменения в нормативно-правовые акты и урегулировать вопросы трудоустройства выпускников медицинских учебных заведений, которые учились за государственные и местные средства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры