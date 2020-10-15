Карантин: Полякова и Степанов поспорили о концерте в Харькове

15 октября, 2020, 07:56

Украинская певица Ольга Полякова, которая 3 октября выступила на концерте в Харькове, хотя МЗ было против этого мероприятия, продолжает оправдывать проведение таких концертов

Она поспорила с министром здравоохранения Максимом Степановым в эфире "Украина 24", сообщает Liga.net.

После концерта полиция возбудила уголовное дело за нарушение карантинных мероприятий организаторами шоу. Полякова заявила, что заболеваемость в Харькове не выросла после концерта: якобы 2 октября было зафиксировано 342 больных, а 4 октября, в день после концерта, - 271.

По словам главы МЗ, на время концерта Харьков уже был на первых местах по заболеваемости в стране, и сейчас там около 500-600 зараженных, которые проявляются каждый день. Степанов подчеркнул, что любые массовые мероприятия - факторы влияния на рост инцидентности коронавируса.

Отметим, что инкубационный период COVID-19 - от одного дня до двух недель для подавляющего большинства больных. Симптомы появляются в среднем лишь на 5-6 день с момента заражения, то есть статистика, на которую ссылается певица, неточна.