Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников

15 октября, 2020, 15:51

Канада ввела дополнительные санкции против чиновников режима Александра Лукашенко

Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического решения кризиса в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.

"Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций - оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного решения нынешнего кризиса путем переговоров", - говорится в заявлении.

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