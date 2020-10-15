Канада ввела дополнительные санкции против белорусских чиновников
15 октября, 2020, 15:51
Канада ввела дополнительные санкции против чиновников режима Александра Лукашенко
Новые санкции поддерживают попытки международного сообщества по поиску дипломатического решения кризиса в Беларуси, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.
Канада ввела санкции против 11 белорусских чиновников 29 сентября. Обновленный санкционный список согласован со списками ЕС и США.
"Дополнительные санкции вводятся в ответ на грубые и систематические нарушения прав человека, совершенные в Беларуси. Цель санкций - оказать международное давление на правительство Беларуси для мирного решения нынешнего кризиса путем переговоров", - говорится в заявлении.
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