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Espreso.tvОбществоГлавный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен

Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен


фото: reuters
Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп больше не заразен коронавирусом COVID-19

Об этом сообщает CNN .

"По запросу Белого дома, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и заместитель директора Клиффорд Лейн проверили общее количество результатов тестов президента на COVID-19, в том числе тест полимеразной цепной реакции, который был сделан в NIH (Национальные институты здравоохранения" я США). Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент не является заразным для кого-то ", - сообщили в институте.

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  • 2 октября Дональд Трамп объявил , что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.
  • 5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
  • 7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил , что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам 74-летнего президента США, он чувствует себя прекрасно.

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