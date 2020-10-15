Главный инфекционист США подтвердил, что Трамп больше не заразен
15 октября, 2020, 10:58
Главный инфекционист США Энтони Фаучи подтвердил, что глава Белого дома Дональд Трамп больше не заразен коронавирусом COVID-19
Об этом сообщает CNN .
"По запросу Белого дома, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи и заместитель директора Клиффорд Лейн проверили общее количество результатов тестов президента на COVID-19, в том числе тест полимеразной цепной реакции, который был сделан в NIH (Национальные институты здравоохранения" я США). Они подтвердили, что все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что президент не является заразным для кого-то ", - сообщили в институте.
Читайте также: Младший сын Трампа оправился от COVID-19
- 2 октября Дональд Трамп объявил , что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус. На следующий день президента США госпитализировали из-за болезни.
- 5 октября Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.
- 7 октября врач Дональда Трампа Шон Конли заявил , что у него выработались антитела к коронавирусу и более суток нет симптомов. По словам 74-летнего президента США, он чувствует себя прекрасно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры