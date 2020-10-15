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Espreso.tvОбществоЕвросоюз ввел санкции за отравление Навального

Евросоюз ввел санкции за отравление Навального


фото: reuters
В четверг, 15 октября, Европейский союз ввел санкции против РФ в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом рассказали в пресс-службе Совета ЕС.

Согласно сообщению, ограничительные меры введены в отношении шести физических лиц и одного юридического.

В список санкций попали, в частности, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации главы Кремля Сергей Кириенко и еще четверо чиновников.

Кроме того, санкции коснулись также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.

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Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание любых финансовых активов в европейских банках.

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