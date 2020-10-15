Евросоюз ввел санкции за отравление Навального
Об этом рассказали в пресс-службе Совета ЕС.
Согласно сообщению, ограничительные меры введены в отношении шести физических лиц и одного юридического.
В список санкций попали, в частности, директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, первый заместитель главы администрации главы Кремля Сергей Кириенко и еще четверо чиновников.
Кроме того, санкции коснулись также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий.
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Введенные ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС и замораживание любых финансовых активов в европейских банках.
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