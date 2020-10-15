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Espreso.tvОбществоЭто фото я воспринимаю унизительным для Армии, - Геращенко о Зеленском за столом, где сидели солдаты без тарелок

Это фото я воспринимаю унизительным для Армии, - Геращенко о Зеленском за столом, где сидели солдаты без тарелок


фото: Офіс президента
Народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко высказалась относительно длительного обсуждения фото президента Зеленского, который ест, в то время как солдаты за столом ждут пищу. Фото было сделано во время визита Зеленского на Донбасс

Об этом Геращенко написала на своей странице в Facebook.

"На этой фото с официального сайта Зеленского я вижу двух людей, которые едят и других, которые сидят для массовки, у них ни посуды, ни приборов. А что видите вы? Это фото я воспринимаю унизительным для Армии. А как его воспринимаете вы? ", - написала она.

По ее словам, если эта "борщевая дискуссия" заставит выгнать из прессслужбы ОП "пару бездарей" - это будет замечательно.

"А если еще и заставит присутствующих на фото подумать о правилах хорошего тона, особенно учитывая, что на фото Верховный и солдаты - я очень рада. Значит, я хорошая оппозиция, если заставляю власть обращать внимание на такие важные вещи ", - добавила Геращенко.

Напомним, что член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко стал на защиту президента Зеленского, которого в соцсетях раскритиковали за фото, где он с головой Офиса президента Андреем Ермаком ест, а военным не поставили тарелок

14 октября в рамках визита президента на Донбасс пресс-служба ОП опубликовала фотографию обеда Зеленского с военнослужащими. На снимке видно, что тарелки для еды стоят только перед Зеленским и Ермаком. В сети этот файл вызвало волну возмущения.

После этого Лещенко опубликовал в Facebook еще одно фото, на котором видно, что нескольким солдатам тарелки все-таки поставили. На момент публикации на сайте президента было фото военных без тарелок.

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