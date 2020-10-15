 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЕхали на вызов: в Киеве оборвался лифт с медиками скорой

Ехали на вызов: в Киеве оборвался лифт с медиками скорой


фото: cemdtamk
В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медработниками "Скорой помощи", которые приехали на вызов. Лифт падал несколько этажей, пока не сработала система торможения

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

В "Скорую помощь" поступил вызов о плохом самочувствии у женщины, которая проживает в Днепровском районе.

Группа медиков отправилась по вызову, где их по указанному адресу встретила мать больной и 10-летняя дочь.

"Все вместе они сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Добравшись до 5-го этажа, лифт вдруг начал падать вниз", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

На вызов к больной женщине выехала другая бригада медиков, которая и оказала необходимую экстренную помощь пациентке.

Чтобы достать людей из аварийного лифта, понадобилась помощь спасателей.

103- оперативно. 14 октября В течение вчерашнего дня центральная диспетчерская центра зарегистрировала 1949 обращений ...

Опубликовано КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" Четверг, 15 октября 2020 г.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

14 октября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать