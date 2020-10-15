Ехали на вызов: в Киеве оборвался лифт с медиками скорой

15 октября, 2020, 15:41

В Днепровском районе Киева оборвался лифт с медработниками "Скорой помощи", которые приехали на вызов. Лифт падал несколько этажей, пока не сработала система торможения

Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

В "Скорую помощь" поступил вызов о плохом самочувствии у женщины, которая проживает в Днепровском районе.

Группа медиков отправилась по вызову, где их по указанному адресу встретила мать больной и 10-летняя дочь.

"Все вместе они сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Добравшись до 5-го этажа, лифт вдруг начал падать вниз", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.

На вызов к больной женщине выехала другая бригада медиков, которая и оказала необходимую экстренную помощь пациентке.

Чтобы достать людей из аварийного лифта, понадобилась помощь спасателей.

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