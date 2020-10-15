Ехали на вызов: в Киеве оборвался лифт с медиками скорой
Об этом сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.
В "Скорую помощь" поступил вызов о плохом самочувствии у женщины, которая проживает в Днепровском районе.
Группа медиков отправилась по вызову, где их по указанному адресу встретила мать больной и 10-летняя дочь.
"Все вместе они сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. Добравшись до 5-го этажа, лифт вдруг начал падать вниз", - говорится в сообщении.
Как сообщается, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился.
На вызов к больной женщине выехала другая бригада медиков, которая и оказала необходимую экстренную помощь пациентке.
Чтобы достать людей из аварийного лифта, понадобилась помощь спасателей.
103- оперативно. 14 октября В течение вчерашнего дня центральная диспетчерская центра зарегистрировала 1949 обращений ...Опубликовано КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" Четверг, 15 октября 2020 г.
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