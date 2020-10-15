Двухнедельные осенние каникулы в школах Запорожья начнутся с 19 октября, - мэр

15 октября, 2020, 16:37

Учащиеся учебных заведений Запорожья с 19 октября идут на двухнедельные каникулы до 30 октября

Об этом на странице в Facebook написал мэр Запорожья Владимир Буряк.

"С понедельника, как и было запланировано, учащиеся всех учебных заведений Запорожья уходят на каникулы до 30 октября. Далее все будет зависеть от ситуации с распространением вируса в городе и стране", - отметил он.

По словам мэра Запорожья, детские сады пока будут работать в обычном режиме.

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